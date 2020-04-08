У Володимира Зеленського є лише три варіанти вирішення конфлікту з олігархом Ігорем Коломойським

Таку думку озвучив журналіст та блогер Юрій Бутусов у своєму Facebook, передає Politeka.net.

За його словами, на тлі сутички з олігархом українці тепер дізнаються, чи став Володимир Зеленський справжнім президентом України.

Бутусов також додав, що у Володимира Зеленського на даний момент є три варіанти.

"Продовжувати позачергові засідання і розглянути 16 тисяч правок, і це означає, що розгляд затягнеться навіть при швидких темпах голосування на пару тижнів. Але є ключове питання - при цьому треба умовити депутатів Коломойського не подавати нові правки", - пояснив він.

Журналіст також припустив, що Володимир Зеленський може піти на угоду з олігархом і "розміняти" націоналізований ПриватБанк на інші сфери впливу.

"Але компенсувати позов "Приватбанку" це не допоможе, це можна якось розрулити. Крім того, наступним кроком американці можуть спробувати збити Коломойського з "Центренерго". Щоб домовитися з Коломойським треба відкликати позов "Приватбанку", але МВФ не дозволить це зробити. Надійного варіанту для кулуарних компромісів немає - тільки тимчасовий, пов'язаний з величезними репутаційними ризиками", - попередив Бутусов.

Більш того, глава держави може остаточно розірвати відносини з олігархом і розколоти свою фракцію "Слуга народу".

"Почати голосувати і не брати нові правки, закрити очі на все. Отримати звинувачення, позови, інформаційну війну, але продавити своє рішення особисто. Це означає для президента Зеленського - стати ворогами на все життя з тим, хто краще за всіх знає структуру бізнесу Зеленського, і володіє максимальним об'ємом компромату", - озвучив журналіст третій варіант.

Він також попередив Володимира Зеленського про те, що йому пора брати відповідальність за країну на себе навіть ціною падіння власного рейтингу.

"Так, і робити всю брудну роботу доведеться своїми руками - така ціна "стратегії нових облич" - тобто не досвідчених і випадкових у політиці людей без професійних навичок, яких президент призначив керувати майже всюди. Так що сам, все сам. Тому що саме зараз буде ясно, - став все-таки Володимир Зеленський президентом країни, або вже немає", - резюмував Бутусов у своїй публікації.

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