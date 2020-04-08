У Владимира Зеленского есть лишь три варианта разрешения конфликта с олигархом Игорем Коломойским
Подобное мнение озвучил журналист и блогер Юрий Бутусов в своем Facebook, передает Politeka.net.
По его словам, на фоне схватки с олигархом украинцы теперь узнают, стал ли Владимир Зеленский настоящим президентом Украины.
Бутусов также добавил, что у Владимира Зеленского на данный момент есть три варианта.
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"Продлевать внеочередные заседания и рассмотреть 16 тысяч правок, и это означает, что рассмотрение затянется даже при супербыстрых темпах голосования на пару недель. Но есть ключевой вопрос - при этом надо уговорить депутатов Коломойского не подавать новые правки", - объяснил он.
Журналист также предположил, что Владимир Зеленский может пойти на сделку с олигархом и "разменять" национализированный ПриватБанк на другие сферы влияния.
"Но компенсировать иск "Приватбанка" это не поможет, это нельзя как-то разрулить. Кроме того, следующим шагом американцы могут попытаться сбить Коломойского с "Центрэнерго". Чтобы договориться с Коломойским надо отозвать иск "Приватбанка", но МВФ не позволит это сделать. Надежного варианта для кулуарных компромиссов нет - только временный, связанный с огромными репутационными рисками", - предупредил Бутусов.
Более того, глава государства может окончательно разорвать отношения с олигархом и расколоть свою фракцию "Слуга народа".
"Начать голосовать и не принимать новые правки, закрыть глаза на все. Получить обвинения, иски, информационную войну, но продавить свое решение лично. Это означает для президента Зеленского - стать врагами на всю жизнь с тем, кто лучше всех знает структуру бизнеса Зеленского, и владеет максимальным объемом компромата", - озвучил журналист третий вариант.
Он также предупредил Владимира Зеленского о том, что ему пора брать ответственность за страну на себя даже ценой падения собственного рейтинга.
"Да, и делать всю грязную работу придется своими руками - такова цена "стратегии новых лиц" - то есть не опытных и случайных в политике людей без профессиональных навыков, которых президент назначил руководить почти повсюду. Так что сам, все сам. Потому что именно сейчас будет ясно - стал все-таки Владимир Зеленский президентом страны, или уже нет", - резюмировал Бутусов в своей публикации.
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