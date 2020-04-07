Більшість справ про порушення карантинних заходів в Україні розвалюється в судах



Про це повідомляє "Український бізнес ресурс".

Відомо, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень вже опубліковані більше сотні постанов судів по ній, але суди не поспішають підтримувати поліцейські протоколи зі штрафами від 17 до 34 тисяч гривень.

У багатьох випадках матеріали справ відправляють на доопрацювання, через те, що адмінпротоколи, складені з помилками. В цьому випадку правоохоронці не можуть довести суду порушення закону.





По словах адвоката об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" Анастасії Блинди, протоколи складають на працівників магазинів і підприємств, але штрафувати можуть виключно суб'єктів господарювання або їх посадові особи.

Також існує практика, коли замість штрафу обмежуються лише усним зауваженням (якщо правопорушення незначне).

Крім того, деякі моменти в розпорядженні Кабінету міністрів, конфліктують з Конституцією. Адже режим надзвичайної події в країні не був введений, і обмежувати конституційні права громадян не можна.

"Тобто, якщо у вашій області чи місті не встановлені інші, ніж у постанові КМУ, правила, законність штрафування за збори менш як 10 осіб в людному місці — під питанням", — помітила нам юрист Gracers Law Firm Людмила Куса.

Зазначимо, що карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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