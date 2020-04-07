Большинство дел о нарушениях карантинных мер в Украине разваливается в судах



Об этом сообщает "Украинский бизнес ресурс".

Известно, что в Едином государственном реестре судебных решений уже опубликованы более сотни постановлений судов по ней, но суды не спешат поддерживать полицейские протоколы со штрафами от 17 до 34 тысяч гривен.

Во многих случаях, материалы дел отправляют на доработку, так как админпротоколы составлены с ошибками. В этом случае правоохранители не могут доказать суду нарушение закона.





По словах адвоката объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Анастасии Блынды, протоколы составляют на работников магазинов и предприятий, но штрафовать могут исключительно субъектов хозяйствования или их должностные лица.

Также существует практика, когда вместо штрафа ограничиваются лишь устным замечанием (если правонарушения незначительное).

Кроме того, некоторые моменты в распоряжении Кабинета министров, конфликтуют с Конституцией. Ведь режим чрезвычайного происшествия в стране не был введен, и ограничивать конституционные права граждан нельзя.

"То есть, если в вашей области или городе не установлены иные, чем в постановлении КМУ, правила, законность штрафования за собрание менее 10 человек в людном месте — под вопросом", — заметила нам юрист Gracers Law Firm Людмила Куса.

Отметим, что карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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