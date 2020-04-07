Президент України Володимир Зеленський повинен був перш за все подбає про українських медиків, фронті тим, як відправляти гуманітарну допомогу і лікарів в Італії



Таку думку в ефірі Polteka online озвучила екс-міністр юстиції України, заслужений юрист України Олена Лукаш. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За її словами, гуманітарної допомоги не нічого поганого, але президенту варто було почати з українських громадян.



"До будь-яких гуманітарних місій я ставлюся позитивно, але присягу президент давав не італійським медикам, а українським громадянам. Може треба було починати з українських громадян? У нас одночасно з епідемією і карантином проходить другий етап медичної реформи. Може президентові варто було попрямує до українським медикам?Особисто йому вивчити досвід ліквідації медицини і тут проявити якусь гуманітарну бачення і милосердя?", - запитує юрист.



За її словами, всі рішення президента спрямовані на задоволення інтересів іноземних спекулянтів.

"Я не можу зрозуміти, що зроблено для українців. Так хочеться подобатися комусь за кордоном?", - уклала вона.

Нагадаємо, що 4 квітня 20 українських лікарів прибули до Італії для боротьби з епідемією.

Відомо, що вони пробудуть там 14 днів, після чого повернуться на батьківщину, де можуть продовжити роботу в разі поширення епідемії.





Крім того відомо, що Україна формує для італійців гуманітарну допомогу і вертоліт-реанімацію. Планується поставка в Італію медичного спирту, об'єм якої визначається з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

Нагадаємо, Комаровський розніс Кабмін за обмеження з-за карантину.

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