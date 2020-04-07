Президент Украины Владимир Зеленский должен был прежде всего позаботится об украинских медиках перед тем, как отправлять гуманитарную помощь и врачей в Италию



Такое мнение в эфире Polteka online озвучила экс-министр юстиции Украины заслуженный юрист Украины Елена Лукаш. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, в гуманитарной помощи нет ничего плохого, но президенту стоило начать с украинских граждан.



"К любым гуманитарным миссиям я отношусь положительно, но присягу президент давал не итальянским медикам, а украинским гражданам. Может, нужно было начинать с украинских граждан? У нас одновременно с эпидемией и карантином проходит второй этап медицинской реформы. Может президенту стоит было направится к украинским медикам? Лично ему изучить опыт ликвидации медицины и здесь проявить какое-то гуманитарное видение и милосердие?", - задается вопросом юрист.

По ее словам, все решение президента направленны на удовлетворение интересов иностранных спекулянтов.

"Я не могу понять, что сделано для украинцев. Так хочется нравиться кому-то за границей?", - заключила она.

Напомним, что 4 апреля 20 украинских врачей прибыли в Италию для борьбы с эпидемией.

Известно, что они пробудут там 14 дней, после чего вернутся на родину, где могут продолжить роботу в случае распространения эпидемии.





Кроме того известно, что Украина формирует для итальянцев гуманитарную помощь и вертолет-реанимацию. Планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Напомним, Комаровский разнес Кабмин за ограничения из-за карантина.

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