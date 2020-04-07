Задум за припинення війни на сході України розкрили екс-посли США в Україні

Епідемія вірусу несподівано дає можливість завершити війну на Донбасі і протистояти нападкам президента Росії Володимира Путіна

Про це йдеться у відкритому листі Дональду Трампу, яке підписали екс-посли США Вільям Тейлор, Джон Гербст та Стівен Пайфер, передає National Public Radio.

Дипломати не сумніваються, що епідемія китайського вірусу і падіння цін на чорне золото боляче б'ють по режиму Володимира Путіна.

Тому, як пишуть у відкритому листі екс-посли США, Білий дім і їх союзники можуть запропонувати Володимиру Путіну скасування санкцій в обмін на припинення війни в Україні.

"Санкції, введені міжнародним співтовариством проти Росії 2014 року, допомогли знизити економічне зростання в на 1% щорічно. Ціни на сиру нафту, опору російської економіки, в цей час досягли 18-річного мінімуму. На викопне паливо припадає понад 60% російського експорту. Глобальна рецесія, яка насувається, завдасть ще одного удару по російській економіці", - йдеться у відкритому листі до президента США Дональду Трампу.

Дипломати зазначають, що лідер Білого дому разом з президентом України Володимиром Зеленським можуть переконати Конгрес скасувати санкції проти РФ. Але обмеження будуть відновлені за умови, якщо Володимир Путін відмовиться від своїх зобов'язань.

Що стосується скасування санкцій за окупований Крим, то це станеться, коли півострів повернеться під контроль офіційного Києва.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін обриває телефони Білого дому. За словами журналістки Юлії Латиніної, у лідера Кремля паніка через падіння цін на нафту, через що він намагається умовити Дональда Трампа допомогти в цій ситуації.

Блоее того, за словами журналістки, є інформація, що Саудівська Аравія, объядинившись з Еміратами взялися за рахунку путінських друзів в Дубаї. Дані вони передають США.

Латиніна додала, що Путін почав гарячково шукати вихід з глухого кута, в якому опинився по своїй же волі. Довелося просити допомоги президента США Дональда Трампа.

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