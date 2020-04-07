Замысел по прекращению войны на востоке Украины раскрыли экс-послы США в Украине

Эпидемия вируса неожиданно дает возможность разрешить войну на Донбассе и противостоять нападкам президента России Владимира Путина

Об этом говорится в открытом письме Дональду Трампу, которое подписали экс-послы США Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер, передает National Public Radio.

Дипломаты не сомневаются, что эпидемия китайского вируса и падение цен на черное золото больно бьют по режиму Владимира Путина.

Поэтому, как пишут в открытом письме экс-послы США, Белый дом и их союзники могут предложить Владимиру Путину отмену санкций в обмен на прекращение войны в Украине.

"Санкции, введенные международным сообществом против России в 2014 году, помогли снизить экономический рост в стране на 1% ежегодно. Цены на сырую нефть, опору российской экономики, в настоящее время достигли 18-летнего минимума. На ископаемое топливо приходится более 60% российского экспорта. Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике", - говорится в открытом письме к президенту США Дональду Трампу.

Дипломаты отмечают, что лидер Белого дома вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским могут убедить Конгресс отменить санкции против РФ. Но ограничения будут возобновлены при условии, если Владимир Путин откажется от своих обязательств.

Что касается отмены санкций за оккупированный Крым, то это произойдет, когда полуостров вернется под контроль официального Киева.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин обрывает телефоны Белого дома. По словам журналистки Юлии Латыниной, у лидера Кремля паника из-за падения цен на нефть, из-за чего он пытается уговорить Дональда Трампа помочь в этой ситуации.

Блоее того, по словам журналистки, есть информация, что Саудовская Аравия, объядинившись с Эмиратами взялись за счета путинских друзей в Дубаи. Данные они передают США.

Латынина добавила, что Путин начал лихорадочно искать выход из тупика, в котором оказался по своей же воле. Пришлось просить помощи президента США Дональда Трампа.

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