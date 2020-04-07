Терорист "ДНР", засновник батальйону бойовиків "Схід" Олександр Ходаковський, зробив зізнання про війну на Донбасі
Так, терорист зізнався, що у псевдореспублік немає шансів захопити всю територію лівобережної України.
Крім того, він заявив в інтерв'ю проросійскому ресурсу Журналістська правда, що у окупантів навряд чи вийде навіть повністю отримати контроль над Донбасом
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"Ми зараз ледь-ледь перекриваємо, наприклад, лінію фронту 340-360 кілометрів. Тобто, в шморглю витягнуту. Другої лінії оборони немає. Тобто, нам ледве вистачило того ресурсу, а ми не нарощували з 2014 року чисельність наших збройних сил. І якщо ми сьогодні приймаємо рішення виходити завтра на лінію розмежування, наприклад… Якими ресурсами? Ну, вийшли ми на окремих напрямах, але закрити нічим", – розповів він в інтерв'ю.
Ходаковський уточнив, що без мобілізації не вийде навіть утримати під контролем всю територію Донецької і Луганської областей, яку "Л/ДНР" мріяли захопити повністю.
При цьому він підкреслив, що армія України має куди більший ресурс.
"У них же ресурси не в приклад більше, ніж наші. У них же там ціла держава стоїть за цим. І вони одні частини виводять, інші заводять. Там спецпідготовка постійно у них якась проходить, модернізація їх потенціалу технічного теж постійно відбувається, то є якісь нові зразки техніки. Тобто, ЗСУ не відчувають особливого дефіциту, а в той же час ми за всіма параметрами знаходимося в дефіциті. Особливо людей. Людей не вистачає ", – заздрісно сказав Ходаковський.
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