Ходаковський уточнив, що без мобілізації не вийде навіть утримати під контролем всю територію Донецької і Луганської областей, яку "Л/ДНР" мріяли захопити повністю.

При цьому він підкреслив, що армія України має куди більший ресурс.

"У них же ресурси не в приклад більше, ніж наші. У них же там ціла держава стоїть за цим. І вони одні частини виводять, інші заводять. Там спецпідготовка постійно у них якась проходить, модернізація їх потенціалу технічного теж постійно відбувається, то є якісь нові зразки техніки. Тобто, ЗСУ не відчувають особливого дефіциту, а в той же час ми за всіма параметрами знаходимося в дефіциті. Особливо людей. Людей не вистачає ", – заздрісно сказав Ходаковський.

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