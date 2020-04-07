Террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский, сделал признание о войне на Донбассе
Так, террорист признался, что у псевдореспублик нет шансов захватить всю территорию левобережной Украины.
Кроме того, он заявил в интервью проросийскому ресурсу Журналистская правда, что у оккупантов вряд ли получится даже полностью заполучить контроль над Донбассом
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"Мы сейчас едва-едва перекрываем, например, линию фронта 340-360 километров. То есть, в соплю вытянутую. Второй линии обороны нет. То есть, нам едва-едва хватило того ресурса, а мы ведь не наращивали с 2014 года численность наших вооруженных сил. И если мы сегодня принимаем решение выходить завтра на линию разграничения, например… Какими ресурсами? Ну, вышли мы на отдельных направлениях, но закрыть-то нечем", – рассказал он в интервью.
Ходаковский уточнил, что без мобилизации не получится даже удержать под контролем всю территорию Донецкой и Луганской областей, которую "Л/ДНР" мечтали захватить полностью.
При этом он подчеркнул, что армия Украины обладает куда большим ресурсом.
"У них же ресурсы не в пример больше, чем наши. У них же там целое государство стоит за этим. И они одни части выводят, другие заводят. Там спецподготовка постоянно у них какая-то проходит, модернизация их потенциала технического тоже постоянно происходит, то есть какие-то новые образцы техники. То есть, ВСУ не чувствуют особого дефицита, а в то же время мы по всем параметрам находимся в дефиците. Особенно людей. Людей не хватает ", – завистливо сказал Ходаковский.
Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.
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