Ходаковский уточнил, что без мобилизации не получится даже удержать под контролем всю территорию Донецкой и Луганской областей, которую "Л/ДНР" мечтали захватить полностью.

При этом он подчеркнул, что армия Украины обладает куда большим ресурсом.

"У них же ресурсы не в пример больше, чем наши. У них же там целое государство стоит за этим. И они одни части выводят, другие заводят. Там спецподготовка постоянно у них какая-то проходит, модернизация их потенциала технического тоже постоянно происходит, то есть какие-то новые образцы техники. То есть, ВСУ не чувствуют особого дефицита, а в то же время мы по всем параметрам находимся в дефиците. Особенно людей. Людей не хватает ", – завистливо сказал Ходаковский.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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