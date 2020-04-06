Проукраїнськи налаштованим жителям окупованих міст Донбасу варто виїхати з окупованих територій



Таку заяву зробив народний артист України Тарас Петриненко в інтерв'ю “112 каналу”.

За його словами, на Донбасі ще є люди, які вважають себе українцями і вони повинні покинути окуповані території.

“Я думаю, що проукраїнськи нааштовані люди повинні звідти виїхати, якщо вони ще не виїхали. Там ще є люди, які дійсно вважають себе частиною України. Але в медицині ракову пухлину або ампутують, або ізолюють на деякий час, щоб весь організм не був втрачений", - зазначив народний артист.

За його словами, діалог з жителями Донбасу недоречний.

"Зараз починаються такі ігри, як “давайте приймемо”, “почуйте Донбас”. Я хочу знати, що саме там можна почути? Давайте станемо знову СРСР? Для мене особисто це неприпустимо. І чому ми повинні слухати Донбас, а Донбас не повинен слухати більшість України?", - обурився він.

Також співак запропонував піти на радикальні заходи.

"Можливо, на якийсь час я б ізолював цю територію, побудував кордон там, де вона зараз фактично є, і розвивав би Україну до тих пір, поки там “цар впаде”. Чекати, поки Росія застогне настільки, що вона не зможе підтримувати той режим, який зараз є в “ДНР-ЛНР”, – сказав він.

Раніше, інший відомий українець письменник Василь Шкляр заявив, що Україні Крим не потрібен.

За його словами, там не залишилося свідомих українців.

"Ось ми всі говоримо: "Та ні, там наші люди!" Ну і в Чикаго їх більше, наших людей, і в Нью-Йорку більше. Я маю на увазі свідомих українців. Навіщо ми дуримо?" – заявив він.

Також він упевнений, що Крим населений "природними" росіянами, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть в Росії", а спроби "повернути" півострів викличуть лише ненависть.

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