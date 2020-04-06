Проукраински настроенным жителям оккупированных городов Донбасса стоит выехать из оккупированных территорий



Такое заявление сделал народный артист Украины Тарас Петриненко в интервью “112 каналу”.

По его словам, на Донбассе еще есть люди, которые считают себя украинцами и они должны покинуть оккупированные территории.

“Я думаю, что проукраински настоенны люди должны оттуда выехать, если они еще не уехали. Там еще есть люди, которые действительно считают себя частью Украины. Но в медицине раковую опухоль или ампутируют, или изолируют на некоторое время, чтобы весь организм не был потерян", - отметил народный артист.

По его словам, диалог с жителями Донбасса неуместен.

"Сейчас начинаются такие игры, как “давайте примем”, “услышьте Донбасс”. Я хочу знать, что именно там можно услышать? Давайте станем снова СССР? Для меня лично это недопустимо. И почему мы должны слушать Донбасс, а Донбасс не должен слушать большинство Украины?", - возмутился он.

Также певец предложил пойти на радикальные меры.

"Возможно, на какое-то время я бы изолировал эту территорию, построил границу там, где она сейчас фактически есть, и развивал бы Украину до тех пор, пока там “царь упадет”. Ждать, пока Россия застонет настолько, что она не сможет поддерживать тот режим, который сейчас есть в “ДНР-ЛНР”, – заключил он.

Ранее, другой известный украинец писатель Василий Шкляр заявил, что Украине Крым не нужен.

По его словам, там не осталось сознательных украинцев.

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя дурим?" – заявил он.

Также он уверен, что Крым населен "природными" россиянами, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" полуостров вызовут лишь ненависть.

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