За його словами, Україна ніколи не була єдиною

Російський рок-музикант Гарік Сукачов заявив, що Україна розпадеться в найближчому майбутньому

Такий "прогноз" він зробив у інтерв'ю "Собеседнику".

Російський співак відомий на своїй батьківщині не тільки як музикант, але і як прихильник політики Путіна.

Він зазначив, що "доля Донбасу вже визначена - вони стануть частиною Росії".

"А Україна ще за нашого життя перестане бути єдиною, розпадеться на західну частину, центр і схід. Просто тому, що Львів ніколи не був по-справжньому російською і у абсолютно європейської західній частині дуже мало спільного навіть з центром, не кажучи про схід , - заявив він.

Водночас він упевнений, що таке ні в якому разі не може відбутися в РФ.

"З нами не вийде це зробити. Як не вийде взагалі тиснути на нас ззовні – ні санкціями, ні ізоляцією. Таких упертих, напевно, взагалі в світі більше немає... хіба що німці", - заключив він.



Раніше Сукачов вже робив скандальні заяви в бік України.

За його словами, "Крим - це територія РФ".

"Крим не наш? Крим – наш. Ми за нього 300 років воювали. Наші матроси, солдати, мирні жителі – мільйони людей поклали за нього своє життя росіян. І українців, і узбеків, і татар, і так далі, це був Радянський Союз, якщо говорити про останню війну", – заявив співак.





Нагадаємо, Макаревич жорстко висміяв рай Путіна, відео нової пісні.

Як писала Politeka, Сукачов жорстко розсердився проти Макаревича з-за України.

Також Politeka писала, що Макаревич відверто розповів про свою «дружбі» з Кобзоном.



