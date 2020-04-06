По его словам, Украина никогда не была единой

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что Украина распадется в ближайшем будущем

Такой "прогноз" он озвучил в интервью "Собеседнику".

Российский певец известен на своей родине не только как музыкант, но и как сторонник политики Путина.

Он отметил, что "судьба Донбасса уже предрешена - они станут частью России".

"А Украина еще при нашей жизни перестанет быть единой, распадется на западную часть, центр и восток. Просто потому, что Львов никогда и не был по-настоящему русским и у совершенно европейской западной части очень мало общего даже с центром, о востоке не говоря", - заявил он.

В то же время он уверен, что такое ни в коем случае не может произойти в РФ.

"С нами не получится это сделать. Как не получится вообще давить на нас извне – ни санкциями, ни изоляцией. Таких упертых, наверное, вообще в мире больше нет... разве что немцы", - заключил он.



Ранее Сукачев уже делал скандальные заявления в сторону Украины.

По его словам, "Крым - это территория РФ".

"Крым не наш? Крым – наш. Мы за него 300 лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители – миллионы людей положили за него свою жизнь русских. И украинцев, и узбеков, и татар, и так далее, это был Советский Союз, если говорить о последней войне", – заявил певец.





Напомним, Макаревич жестко высмеял рай Путина, видео новой песни.

Как писала Politeka, Сукачев жестко взъелся против Макаревича из-за Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич откровенно рассказал о своей «дружбе» с Кобзоном.



