Российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что Украина распадется в ближайшем будущем
Такой "прогноз" он озвучил в интервью "Собеседнику".
Российский певец известен на своей родине не только как музыкант, но и как сторонник политики Путина.
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Он отметил, что "судьба Донбасса уже предрешена - они станут частью России".
"А Украина еще при нашей жизни перестанет быть единой, распадется на западную часть, центр и восток. Просто потому, что Львов никогда и не был по-настоящему русским и у совершенно европейской западной части очень мало общего даже с центром, о востоке не говоря", - заявил он.
В то же время он уверен, что такое ни в коем случае не может произойти в РФ.
"С нами не получится это сделать. Как не получится вообще давить на нас извне – ни санкциями, ни изоляцией. Таких упертых, наверное, вообще в мире больше нет... разве что немцы", - заключил он.
Ранее Сукачев уже делал скандальные заявления в сторону Украины.
По его словам, "Крым - это территория РФ".
"Крым не наш? Крым – наш. Мы за него 300 лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители – миллионы людей положили за него свою жизнь русских. И украинцев, и узбеков, и татар, и так далее, это был Советский Союз, если говорить о последней войне", – заявил певец.
Напомним, Макаревич жестко высмеял рай Путина, видео новой песни.
Как писала Politeka, Сукачев жестко взъелся против Макаревича из-за Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич откровенно рассказал о своей «дружбе» с Кобзоном.