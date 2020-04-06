Російська співачка Валерія розповіла, як вона ставиться до України

Валерія розповіла, чи вважає заслуженим потрапляння в чорний список України.

"Я б сказала, що навіть найменшого приводу не було. Просто сфабрикували справу про «ворога народу». Виправдовуватися не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму… Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, — заради бога, тоді мені з ними не по дорозі", - заявила співачка.

Співачка також поділилася, чи вдарила ця заборона по її фінансам.

"У фінансовому плані мінімально: останні роки Україна перебувала в досить жалюгідному економічному стані, вже давно ми не проводили великих турів, як на початку 2000-х, коли дійсно багато гастролювали по Україні", - зазначила співачка.

Раніше ми писали, що звільнення Криму і Донбасу відбудеться природним чином.

Про це розповів російський публіцист Олександр Невзоров.

Він вважає, що у РФ не вистачить ресурсів довго утримувати Крим і Донбас.

"Вважаю, якщо Україні ще будуть потрібні ці землі, швидше за все, вона їх отримає назад. Просто тому, що у Росії немає ні кадрових, ні фінансових можливостей нескінченно все це тягнути. Це не може тривати довго, конфлікт на Донбасі завершиться природним чином", – розповів Невзоров.

Нагадаємо, Віктор Павлік засумнівався в доцільності повернення Криму

Як повідомляла Politeka, Лоліта відхрестилася від слів про український Крим.

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