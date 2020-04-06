Российская певица Валерия рассказала, как она относится к Украине

Валерия рассказала, считает ли заслуженным попадание в черный список Украины.

"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.

Певица также поделилась, ударил ли этот запрет по ее финансам.

"В финансовом плане минимально: последние годы Украина находилась в достаточно плачевном экономическом состоянии, уже давно мы не проводили там больших туров, как в начале 2000-х, когда действительно много гастролировали по Украине", - отметила певица.

Ранее мы писали, что освобождение Крыма и Донбасса произойдет естественным образом.

Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров.

Он считает, что у РФ не хватит ресурсов долго содержать Крым и Донбасс.

"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом", – рассказал Невзоров.

Напомним, Виктор Павлик усомнился в целесообразности возвращения Крыма

Как сообщала Politeka, Лолита открестилась от слов об украинском Крыме.

Также Politeka писала, что Розенбаум похвалил Путина за "спасение русских" в Украине.