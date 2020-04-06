Ігор Кондратюк вважає, що вимушеної реінтеграції не уникнути, якщо Україна хоче повернути Донбас

Про це український продюсер розповів під час чату на «Главреді», відповідаючи на запитання.

«А що думають ті люди, які там живуть, мені зовсім байдуже, навіть плювати на це. «Валіза, вокзал, Ростов». Ця прекрасна фраза, до речі, працює і для тих українців, які «не хочуть жити в цьому українському срачі» і їдуть в США.

Чому у нас не переживають з приводу того, що робити з людьми, які виїжджають в Штати. Чому ми тоді стурбовані тими людьми, які тупо не «в'їхали», в якій саме країні вони опинилися в 1991 році? Причини полягають у тому, що там просто немає корінного народу Донбасу. Тому − або живи мовчки і слухай в навушниках Філіпа Кіркорова, плач і зворушуйся, приймаючи українські правила, або «до побачення»», – каже він.

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Про це розповів російський публіцист Олександр Невзоров.

"Вважаю, якщо Україні ще будуть потрібні ці землі, швидше за все, вона їх отримає назад. Просто тому, що у Росії немає ні кадрових, ні фінансових можливостей нескінченно все це тягнути. Ми бачимо на прикладі Донбасу, що планувався це як якась красива, романтична історія поширення "русского мира", але все знову-таки впиралося у відсутність виконавців", - заявив публіцист.

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