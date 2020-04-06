Игорь Кондратюк считает, что вынужденной реинтеграции не избежать, если Украина хочет вернуть Донбасс

Об этом украинский продюсер рассказал во время чата на «Главреде», отвечая на вопросы.

«А что думают те люди, которые там живут, мне совершенно безразлично, даже плевать на это. «Чемодан, вокзал, Ростов». Эта прекрасная фраза, кстати, работает и для тех украинцев, которые «не хотят жить в этом украинском сраче» и уезжают в США.

Почему у нас не переживают по поводу того, что делать с людьми, которые выезжают в Штаты. Почему мы тогда озабочены теми людьми, которые тупо не «въехали», в какой именно стране они оказались в 1991 году? Причины заключаются в том, что там просто нет коренного народа Донбасса. Поэтому − или живи молча и слушай в наушниках Филиппа Киркорова, плачь и умиляйся, принимая украинские правила, или «до свидания»», – категоричен он.

Ранее мы писали, что у РФ не хватит ресурсов долго содержать Крым и Донбасс

Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров.

"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей", - рассказал Невзоров.

Напомним, что Россия готовит операцию на Донбассе: "повторится сценарий Алеппо"

Как сообщала Politeka, РФ перебросила на Донбасс новых головорезов, данные разведки.

Также Politeka писала, что у Зеленского рассказали, когда ждут возвращения Донбасса, названа дата.