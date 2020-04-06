Скандальний російський політик Володимир Жириновський зробив скандальну заяву про Україну

Так, він безпідставно звинуватив Україну в розпалюванні Третьої світової війни і пригрозив, що вона буде спрямована проти Києва.

Свої неадекватні звинувачення Жириновський озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1, незмінними телеведучими якої є Ольга Скабеева та Євген Попов.

Крім того, одіозний депутат нелегітимної Державної Думи нахабно поклав відповідальність за початок Другої світової війни не на СРСР і Німеччину, а на Польщу, яка, насправді, першою постраждала від окупаційного вторгнення в 1939 році.

"Зараз Україна грає ту роль, яку грала Польща перед Другою світовою війною. Поляки підпалили Другу світову війну, а українці будуть підпалювати Третю світову війну! Але це у них вже не вийде! Тепер буде навпаки - у бік Києва!" - заявив істеричний російський політик, який славиться своїми українофобними висловлюваннями в сторону України.

Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної думи, лідер ЛДПР Володимир Жириновський відзначився новою дивною заявив.

Так, він видав байку про те, що агресія Росії проти України нібито є спробою США розпочати війну всередині "русского мира", вони знайшли в Україні "гарматне м'ясо".