Скандальный российский политик Владимир Жириновский сделал скандальное заявление об Украине

Так, он необоснованно обвинил Украину в разжигании Третьей мировой войны и пригрозил, что она будет направлена против Киева.

Свои неадекватные обвинения Жириновский озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1, неизменными телеведущими которой являются Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Кроме того, одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы нагло возложил ответственность за начало Второй мировой войны не на СССР и Германию, а на Польшу, которая, на самом деле, первой пострадала от оккупационного вторжения в 1939 году.

"Сейчас Украина играет ту роль, которую играла Польша перед Второй мировой войной. Поляки подожгли Вторую мировую войну, а украинцы будут поджигать Третью мировую войну! Но это у них уже не получится! Теперь будет наоборот пойдут - в сторону Киева!" - заявил истеричный российский политик, который славится своими украинофобными высказываниями в сторону Украины.

Также ранее сообщалось, что одиозный депутат нелегитимной Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличился новой странной заявой.

Так, он выдал байку о том, что агрессия России против Украины якобы является попыткой США начать войну внутри "русского мира", они нашли в Украине "пушечное мясо".

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.