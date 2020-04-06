Він упевнений, що все почалося після розпаду СРСР

Україна перетворилася з багатющою республіки Радянського Союзу в злиденну країну



Таку заяву зробив український композитор Володимир Бистряков.

За його словами, Україна позбулася всього після виходу зі складу СРСР.

«Ми, які починали на одному з перших місць після розвалу Союзу по всьому – по промисловості, сільському господарству. До чого ми зараз прийшли до того, що ходимо з простягнутою рукою і залежний від позик МВФ, які невідомо куди йдуть…", - заявив він.

Крім того, він упевнений, що Україна вже набридла всім випрошуванням подачок".



«Ми вже і Європі, і Росії набридли, і Америці набридли. У нас постійно ниючий країна, яка випрошує подачки. Крім подачок ми живемо? Ми щось побудували, якісь потужності, ми щось зробили?», – резюмував він.



Варто відзначити, що Быстряком неодноразово заявляв про те, що анексія Криму Росією була законною і Москва не причетна до початку війни на Донбасі. Крім того, він палко заперечував участь російських військових у бойових діях на Донбасі.

За його словами, Україна - це "зшита з різних шматків" країна, її історія і національні герої настільки різні, що державі потрібна федералізація і тільки федералізація.

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.