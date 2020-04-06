Он уверен, что все началось после распада СССР

Украина превратилась из богатейшей республики Советского Союза в нищую страну



Такое заявление сделал украинский композитор Владимир Быстряков.

По его словам, Украина лишилась всего после выхода из состава СССР.

«Мы, которые начинали на одном из первых мест после развала Союза по всему – по промышленности, по сельскому хозяйству. К чему мы сейчас пришли, к тому, что ходим с протянутой рукой и зависим от займов МВФ, которые неизвестно куда уходят…", - заявил он.

Кроме того, он уверен, что Украина уже "надоела всем выпрашиванием подачек".



«Мы уже и Европе, и России надоели, и Америке надоели. У нас постоянно ноющая страна, которая выпрашивает подачки. Кроме подачек мы чем живем? Мы что-то построили, какие-то мощности, мы что-то сделали?», – заключил он.



Стоит отметить, что Быстряком неоднократно заявлял о том, что аннексия Крыма Россией была законной и Москва не причастна к началу войны на Донбассе. Кроме того, он яро отрицал участие российских военных в боевых действиях на Донбассе.

По его словам, Украина - это "сшитая из разных кусков" страна, ее история и национальные герои настолько разные, что государству необходима федерализация и только федерализация.

Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.