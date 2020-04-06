Скандальний російський актор Іван Охлобистін сподівається, що РФ введе свої війська в Україну

Таку заяву він зробив в одному з інтерв'ю.



За його слова, на такий крок потрібно піти з-за того, що на Донбасі "слов'яни рубають слов'ян".

"Сподіваюся, що введуть (війська в Україну - ред.). Я не бачу жодного цивілізованого виходу. Це ж жах, що відбувається. Слов'яни рубають слов'ян. Це той Гордіїв вузол, який треба розрубати раз. Взявши на себе відповідальність. Всім же зрозуміло, що Америка від нас не відстане. Війна буде. Нікуди ти не дінешся, адже ми їй невигідні. Несподівано раптом одужали. А це їм не подобається ", - запевняє скандальний актор.

Крім того, він вважає, чим швидше Росія введе в Україну війська, тим менше загине українців".





"Адже якщо цього не буде, то почнуться хвилювання і у нас. Будуть налякані олігархи. Покотиться кривавий вал репресій. У вас же теж швидко, як розумію, вибори. Отже, більше буде заарештованих за різними економічними статтями. Є загальні державні закономірності. Ліс рубають - тріски летять ", - заявив він.

Раніше, він заявив, що не проти відправитися в "ДНР" і воювати на їхньому боці. Він стверджує, що взяв би з собою і сім'ю, але згадав, що має священний сан.

"Через те, що у мене священний сан, я вбивати не можу, але я б міг допомагати по адміністративно-господарській частині або ще щось робити. Можу, наприклад, підтримувати солдатів, подавати кулеметні стрічки…", - заявив актор.

За його словами, Україна – це «відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі» країна, яка не потрібна ЄС.

Нагадаємо, знавіснілий Охлобистін зухвало висловився про українців.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео: подробиці.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.