Дебальцево, за яке в 2015 році точилися запеклі бої між силами АТО і бойовиками, опинився в руках терористів і в повній мірі відчув на собі «російський світ»

Коли окупанти захопили це місто в Донецькій області, воно було серйозно зруйноване, тому й «Л/ДНР», і росіяни запевняли, що відновлять Дебальцеве в найкоротші терміни, зробивши його кращим, ніж раніше.

Однак що з цього вийшло, розповів на своєму YouTube-каналі блогер Денис Казанський, передає Politeka. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Всі обіцянки окупантів накрилися мідним тазом.

«Як часто буває у російських «визволителів», щось пішло не так. Ще рік тому з'ясувалося, що гроші і будматеріали, виділені на відновлення Дебальцевого, розікрали. Яка несподіванка!», – іронізує блогер.

«Завезли вікна, а потім вікна покрали. Практично нічого не вирішили», – розповідав журналістам місцевий житель.

«Нічого не було зроблено, будматеріали були розікрадені, і проблема не була вирішена», – вторить йому ще один чоловік.

Через п'ять років після боїв з'ясувалося, що грошей, виділених на відновлення багатоквартирних будинків, більше немає. Про це, до речі, розповіли не українські ЗМІ, а журналісти в сюжеті одного з телеканалів Горлівки. Вони згадали, що пошкодження були отримані в результаті обстрілу міста українськими військовими, але, підкреслює Казанський, в той момент ЗСУ перебували в Дебальцевому, яке поливали вогнем російські окупанти.

18 лютого 2015 року в день захоплення Дебальцеввого голова Держдуми Наришкін говорив, що Росія допомагатиме відновлювати Донбас, і це все є в ЗМІ. Через п'ять років стало зрозуміло, як усі ці обіцянки "втілювалися" в життя на практиці.

Зараз місцева влада вже не сподіваються ні на кого і думає, як відновити місто власними силами.

«І в цьому, насправді, вся суть «руського миру»: зруйнувати, розвалити і все кинути напризволяще. Скрізь одне і те ж, куди б не прийшли так звані «російські визволителі», будь то Молдова, Грузія, Україна», – зазначає автор.

Казанський підкреслює, що на захоплення Дебальцевого були витрачені колосальні засоби, йшли жорстокі бої, завдано дуже багато руйнувань та маса загиблих з обох сторін цього конфлікту і серед мирних жителів.

«І заради чого? Заради того, щоб просто все розвалити, зруйнувати і кинути?», – задається блогер риторичним запитанням.

Нагадаємо, бойовики Путіна пішли на небувалу провокацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, з'явилося детальне роз'яснення від ветерана АТО про злив Дебальцевого в 2015 році.

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