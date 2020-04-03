Дебальцево, за яке в 2015 році точилися запеклі бої між силами АТО і бойовиками, опинився в руках терористів і в повній мірі відчув на собі «російський світ»
Коли окупанти захопили це місто в Донецькій області, воно було серйозно зруйноване, тому й «Л/ДНР», і росіяни запевняли, що відновлять Дебальцеве в найкоротші терміни, зробивши його кращим, ніж раніше.
Однак що з цього вийшло, розповів на своєму YouTube-каналі блогер Денис Казанський, передає Politeka. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
Всі обіцянки окупантів накрилися мідним тазом.
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«Як часто буває у російських «визволителів», щось пішло не так. Ще рік тому з'ясувалося, що гроші і будматеріали, виділені на відновлення Дебальцевого, розікрали. Яка несподіванка!», – іронізує блогер.
«Завезли вікна, а потім вікна покрали. Практично нічого не вирішили», – розповідав журналістам місцевий житель.
«Нічого не було зроблено, будматеріали були розікрадені, і проблема не була вирішена», – вторить йому ще один чоловік.
Через п'ять років після боїв з'ясувалося, що грошей, виділених на відновлення багатоквартирних будинків, більше немає. Про це, до речі, розповіли не українські ЗМІ, а журналісти в сюжеті одного з телеканалів Горлівки. Вони згадали, що пошкодження були отримані в результаті обстрілу міста українськими військовими, але, підкреслює Казанський, в той момент ЗСУ перебували в Дебальцевому, яке поливали вогнем російські окупанти.
18 лютого 2015 року в день захоплення Дебальцеввого голова Держдуми Наришкін говорив, що Росія допомагатиме відновлювати Донбас, і це все є в ЗМІ. Через п'ять років стало зрозуміло, як усі ці обіцянки "втілювалися" в життя на практиці.
Зараз місцева влада вже не сподіваються ні на кого і думає, як відновити місто власними силами.
«І в цьому, насправді, вся суть «руського миру»: зруйнувати, розвалити і все кинути напризволяще. Скрізь одне і те ж, куди б не прийшли так звані «російські визволителі», будь то Молдова, Грузія, Україна», – зазначає автор.
Казанський підкреслює, що на захоплення Дебальцевого були витрачені колосальні засоби, йшли жорстокі бої, завдано дуже багато руйнувань та маса загиблих з обох сторін цього конфлікту і серед мирних жителів.
«І заради чого? Заради того, щоб просто все розвалити, зруйнувати і кинути?», – задається блогер риторичним запитанням.
Нагадаємо, бойовики Путіна пішли на небувалу провокацію на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, з'явилося детальне роз'яснення від ветерана АТО про злив Дебальцевого в 2015 році.
Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстренне повідомлення штабу ООС