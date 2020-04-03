Дебальцево, за которое в 2015 году точились ожесточенные бои между силами АТО и боевиками, оказался в руках террористов и в полной мере почувствовал на себе «русский мир»
Когда оккупанты захватили этот город в Донецкой области, он был серьезно разрушен, поэтому и «Л/ДНР», и россияне уверяли, что восстановят Дебальцево в кратчайшие сроки, сделав его краше прежнего.
Однако что из этого получилось, рассказал на своем YouTube-канале блогер Денис Казанский, передает Politeka. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Все обещания оккупантов накрылись медным тазом.
Советник Зеленского раскрыл, что будет с курсом доллара после транша МВФ: "До конца года..."
Одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."
Юрий Ткач из "Квартал 95" изменился до неузнаваемости, жена и дочь оценили: "Красавчик"
Пациенты, победившие коронавирус, раскрыли ключевые детали болезни: "Ни в коем случае нельзя..."
«Как часто бывает у российских «освободителей», что-то пошло не так. Еще год назад выяснилось, что деньги и стройматериалы, выделенные на восстановление Дебальцево, разворовали. Какая неожиданность!», – иронизирует блогер.
«Завезли окна, а потом окна покрали. Практически ничего не решили», – рассказывал журналистам местный житель.
«Ничего не было сделано, стройматериалы были разворованы, и проблема не была решена», – вторит ему еще один человек.
Спустя пять лет после боев выяснилось, что денег, выделенных на восстановление многоквартирных домов, больше нет. Об этом, кстати, рассказали не украинские СМИ, а журналисты в сюжете одного из телеканалов Горловки. Они упомянули, что повреждения были получены в результате обстрела города украинскими военными, но, подчеркивает Казанский, в тот момент ВСУ находились в Дебальцево, которое поливали огнем российские оккупанты.
18 февраля 2015 года в день захвата Дебальцево председатель Госдумы РФ Нарышкин говорил, что Россия будет помогать восстанавливать Донбасс, и это все есть в СМИ. Спустя пять лет стало понятно, как все эти обещания "воплощались" в жизнь на практике.
Сейчас местные власти уже не надеются ни на кого и думают, как восстановить город собственными силами.
«И в этом, на самом деле, вся суть «русского мира»: разрушить, развалить и все бросить на произвол судьбы. Везде одно и то же, куда бы ни пришли так называемые «русские освободители», будь то Молдова, Грузия, Украина», – отмечает автор.
Казанский подчеркивает, что на захват Дебальцево были потрачены колоссальные средства, шли жесточайшие бои, причинено очень много разрушений и масса погибших с обеих сторон этого конфликта и среди мирных жителей.
«И ради чего? Ради того, чтобы просто все развалить, разрушить и бросить?», – задается блогер риторическим вопросом.
Напомним, боевики Путина пошли на небывалую провокацию на Донбассе.
Как сообщала Politeka, появилось детальное разъяснение от ветерана АТО о сливе Дебальцево в 2015 году.
Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС