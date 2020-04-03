Російський президент Володимир Путін з тріском програв у нафтовій війні, в яку так радісно вплутався всього кілька місяців тому

І наслідки цієї поразки завдадуть величезного удару не лише по самолюбству глави РФ, але і по всіх росіянах, пише на своїй сторінці у Facebook блогер Ель Мюрид, передає Politeka.

А «зробив» Путіна його американський колега Дональд Трамп, який змусив саудитів і росіян знизити видобуток нафти на 10 млн барелів на добу і вже проанонсував це.

«Акт капітуляції на столі, Путіну і Мохаммеду бін Сальману вже піднесли ручки», підкреслив автор.

Він пояснив, що «навіс» над ринком становить 25 млн барелів на добу, тому навіть таке скорочення знімає лише половину дисбалансу між попитом і пропозицією. Сьогодні сховища нафти практично під зав'язку забиті готовим продуктом, переповнення зайвою нафтою буде продовжуватися, тільки більш повільними темпами.

«Розрахунок, вочевидь, на те, що ринок встигне відновитися і почне споживати ці надлишкові сьогодні обсяги. Проте вже точно зрозуміло, що як мінімум в цьому році, а можливо, і якийсь час ще відновити споживання нафти в 100 млн барелів на добу світовому ринку не вдасться. Китай вийшов на свій можливий пік відновлення і вже очевидно втратив приблизно 10-12 відсотків економіки», – пише блогер.

Європа, яка «запізнюється» на 3-4 місяці, зможе відновити свою економіку не більше ніж на 90% від докризової. А це означає, що обмеження, озвучені Трампом, збережуться надовго. Відповідно, ціна на чорне золото не підніметься вище 40 доларів за марку Brent з нинішніх 13-16. Така вартість цілком приємна для країн-імпортерів, яким невигідно купувати нафту дорожче.

«По суті, Трамп ринок балансує на новому рівні, вирішуючи два власних завдання - підтримує свою нафтову галузь більш високими цінами і відмовою від будь-яких обмежень на видобування, з іншого боку - він буде притримувати ціну на нафту на комфортному для решти економіки США рівні», – пояснив Ель Мюрід, підкресливши, що саме так і думає національний лідер, захищаючи інтереси своєї країни.

Путін, який на початку березня відмовився про скорочення видобутку на півмільйона барелів, тепер змушений зменшувати її в десять разів більше.

«Друзі коштують дуже дорого. Тупі, але жадібні друзі - взагалі позамежно. Але Путін своїх не кидає, як відомо. А ось народ Росії для нього - не свій. Тому його "к-идати" цілком по понятіям», – резюмував топікстартер.

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