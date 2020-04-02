Президент України Володимир Зеленський і "слуги народу" відкрили ринок землі задля траншу МВФ, але гроші будуть роздеребанені

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив український журналіст Андрій Пальчевський для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"У Зеленського залишався останній козир - земля. Нібито все впиралося в транш від МВФ. Всі ми знаємо, чим закінчаться усі ці транші, половина буде кинута для порятунку влади - утримування гривні і ще щось. Але найголовніше, що цей транш роздеребанять", - зазначив Пальчевський.

На його думку, якщо б за ринок землі не проголосували, то в Україні могло наступити безвладдя.

"Зеленський після голосування за ринок землі зрозумів, що він ще щось контролює, що в його руках є влада. Він зрозумів, що може контролювати Порошенка і його партії. Як відомо у нього партія "Європейська солідарність" і "Голос", голосування за ринок землі прекрасно це довело", - розповів журналіст.

Також раніше повідомлялося, що оточення президента України Володимира Зеленського серйозно його підставило.

Таку думку озвучив український журналіст Андрій Пальчевський, пояснивши, що причиною стали чутки про те, що в оточенні президента України Володимира Зеленського нібито продають посади.

Він порівняв цю ситуацію з тією, яка була у Ющенка в роки його президентства, тоді також говорили про продаж посад.

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