Все мы знаем, чем закончатся все эти транши

Президент Украины Владимир Зеленский и "слуги народа" открыли рынок земли ради транша МВФ, но деньги будут раздеребанины

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский журналист Андрей Пальчевский для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"У Зеленского оставался последний козырь - земля. Якобы все упиралось в транш от МВФ. Все мы знаем, чем закончатся все эти транши, половина будет брошена для спасения власти - удерживание гривны и еще что-то. Но самое главное, что этот транш раздеребанят", - отметил Пальчевский.

По его мнению, если бы за рынок земли не проголосовали, то в Украине могло наступить безвластие.

"Зеленский после голосование за рынок земли понял, что он еще что-то контролирует, что в его руках есть власть. Он понял, что может контролировать Порошенко и его партии. Как известно у него партия "Европейская солидарность" и "Голос", голосование за рынок земли прекрасно это доказало", - рассказал журналист.

Также ранее сообщалось, что окружение президента Украины Владимира Зеленского серьезно его подставило.

Такое мнение озвучил украинский журналист Андрей Пальчевский, объяснив, что причиной стали слухи о том, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы продают должности.

Он сравнил эту ситуацию с той, которая была у Ющенко в годы его президентства, тогда также говорили о продаже должностей.

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