Дефіцит медичних масок, брак апаратів ШВЛ і бажання чиновників будь-якою ціною заробити на біді показали українцям одну просту, хоч і неприємну істину

«Ми нікому не потрібні, крім нас самих, ніхто нам не збирається допомагати позачергово - крім нас самих. А самі собі ми допомогти не можемо. У нас немає ким, чим, на чому», – пише на своїй сторінці у Фейсбуці київський бізнесмен Олексій Давиденко, передає Politeka.

До таких висновків його підштовхнула ситуація, яка склалася в країні в період епідемії коронавіруса. Олексій розповів, що звернувся до французьких виробників апаратів ШВЛ з проханням продати в Україну кілька, однак йому відмовили, мотивувавши тим, що у них зараз є три пріоритети відвантаження товарів. І на першому місці у них - інтереси своєї країни.

Так, нікому не відвантажуватимуть апарати, поки не закрита потреба в них усередині країни.

Другий пріоритет: відвантаження тільки при наявності міждержавних домовленостей на рівні президента і уряду, тобто «ми відвантажимо другою чергою туди, куди нас попросить наш уряд. Це стратегічні партнери».

І тільки після виконання перших двох пунктів апарати почнуть розподіляти серед дистриб'юторів і партнерів, віддаючи перевагу туди, де найгірше. Й Україна в цьому списку – третя з кінця.

І така риторика – у кожного іноземного постачальника. А в Україні тим часом розпродають стратегічно важливі запаси масок і засобів спецзахисту, а виробництво вбито геть. Разом з тим в країну пускають всіх, кого не лінь, пільги на імпорт роздали, сама ж держава нічого готового практично не виробляє, а значить, нікуди і не продає.

«Ось зараз вірус. Я нічого не можу купити в Україні, тому що у нас практично нічого не виробляють. Навіть базові примітивні вироби - і то Китай, Індія, Таїланд, В'єтнам, Пакистан… От і скажіть, чи потрібно нам і далі все завозити і всіх сюди пускати чи, може, все ж повернутися обличчям до себе?», – пише Давиденко.

Епідемія показала, наскільки сильно країна потребує нового лідера, який з ранку до ночі буде створювати, піднімати і лобіювати власне українське виробництво, створить промислові парки, виробничу базу і зробить Україну экспортоспроможною, буде заохочувати науку та інновації, забезпечить дешеві кредити, гарантує податкові канікули і всіляко лобіюватиме по світу і масово включатиме українських виробників в делегації, і так далі.

Разом з тим він повинен буде «бити по руках» тих, хто вимагає з виробників хабара за все абсолютно.

Бізнесмен упевнений, що настав час припинити загравання з Росією, Європою та Заходом і зробити все, щоб звільнитися від тотальної залежності, почавши будувати і створювати своє.

«Вони нас із задоволенням юзають, а коли скрізь біда - наша біда для них стоїть на останньому місці. Досить», – підсумував Давиденко.

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