Дефицит медицинских масок, нехватка аппаратов ИВЛ и желание чиновников любой ценой заработать на беде показали украинцам одну простую, хоть и неприглядную истину

«Мы никому не нужны, кроме нас самих, и никто нам не собирается помогать вне очереди - кроме нас самих. А сами себе мы помочь не можем. У нас некем, нечем, не на чем», – пишет на своей странице в Фейсбуке киевский бизнесмен Алексей Давиденко, передает Politeka.

К таким выводам его подтолкнула ситуация, которая сложилась в стране в период эпидемии коронавируса. Алексей рассказал, что обратился к французским производителям аппаратов ИВЛ с просьбой продать в Украину несколько, однако ему отказали, мотивировав тем, что у них сейчас есть три приоритета отгрузки товаров. И на первом месте у них – интересы своей страны.

Так, никому не станут отгружать аппараты, пока не закрыта потребность в них внутри страны.

Второй приоритет: отгрузка только при наличии межгосударственных договоренностей на уровне президента и правительства, то есть «мы отгрузим второй очередью туда, куда нас попросит наше правительство. Это стратегические партнеры».

И только после выполнения первых двух пунктов аппараты начнут распределять среди дистрибьюторов и партнеров, отдавая предпочтение туда, где хуже всего. И Украина в этом списке – третья с конца.

И такая риторика – у каждого иностранного поставщика. А в Украине тем временем распродают стратегически важные запасы масок и средств спецзащиты, а производство убито напрочь. Вместе с тем в страну пускают всех, кого не лень, льготы на импорт раздали, само же государство ничего готового практически не производит, а значит, никуда и не продаётм.

«Вот сейчас вирус. Я ничего не могу купить в Украине, потому что у нас практически ничего не производят. Даже базовые примитивные изделия - и то Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, Пакистан… Вот и скажите, нужно ли нам и дальше все завозить и всех сюда пускать или, может, все же повернуться лицом к себе?», – пишет Давиденко.

Эпидемия показала, насколько сильно страна нуждается в новом лидере, который с утра до ночи будет создавать, поднимать и лоббировать собственное украинское производство, создаст промышленные парки, производственную базу и сделает Украину экспортоспособной, будет поощрять науку и инновации, обеспечит дешевые кредиты, гарантирует налоговые каникулы и всячески лоббировать по миру и массово включать украинских производителей в делегации, и так далее.

Вместе с тем он должен будет «бить по рукам» тех, кто вымогает с производителей взятки за все абсолютно.

Бизнесмен уверен, что пришло время прекратить заигрывания с Россией, Европой и Западом и сделать все, чтобы освободиться от тотальной зависимости, начав строить и создавать свое.

«Они нас с удовольствием юзают, а когда везде беда - наша беда для них стоит на самом последнем месте. Хватит», – подытожил Давиденко.

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