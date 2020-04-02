Нині покійний сатирик Михайло Задорнов ще багато років тому передбачив вічне правління російського президента Володимира Путіна і зміну Конституції

Пророчий виступ письменника з'явився в блозі «Вуса Пєскова» у Twitter, передає Politeka.

За його словами, Росію перейменують в країну імені Путіна.

«Скорочено – СтранєПу. В ній житимуть странєпути і странєпушки. У зв'язку з кризою змінять Конституцію Росії, згідно з якою тепер можна буде переобирати президента на 99 років без виборів, натиснувши кнопку «Повтор» по інтернету. А росіяни продовжуватимуть веселитися, пити, гуляти, придумувати нові тости «ну, давайте за наше майбутнє, не цокаючись!»», – каже він зі сцени.

Задорнов и сам про себя говорил, что все его шутки сбываются. Ну и вот, собственно pic.twitter.com/0dCkv07WfA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 31, 2020

У коментарях підписники відзначили пророчий дар Задорнова, але не обійшлося і без сарказму.

«Накаркав», «Як він чітко передбачив..... Ніби знав)))», «У той час усі думали, що він нормальний чоловік. Війна з Україною розкрила дуже багато "масок"», «Очманіти! Тоді було смішно! Зараз щось не дуже!», «Вже взагалі не смішно навіть», «Нічо собі, вангує», «Ванга поруч не стояла...», – пишуть під публікацією.

Як відомо, Михайло Задорнов помер у віці 69 років від раку мозку 10 листопада 2017 року. За життя він прославився тим, що у своїх мініатюрах висміював Захід, а його слова про «тупих американців» стали мемом.

Після початку військових дій на Донбасі, Задорнов неодноразово образливо висловлювався про Україну і Майдан. Гуморист назвав українців, які вийшли боротися з режимом Януковича, «єврохохлами», а щодо українських речей заявив, що ними неможливо користуватися.

Серед інших гучних висловлювань про Україну можна відзначити наступні:

«Україна увійде в історію як народ, котрий вирішив, що не хоче жити погано, і став жити ще гірше».

«До речі, Майдан розбігся чи в олігархів ще вистачає грошей його утримувати?»

«Українська влада краде гранти, транші, а оскільки вона ще і не займається економікою в силу своєї бездарності, їм потрібна Росія для того, щоб виправдовувати свою бездарність», «Джамала наплакала «Євробачення» для країни, у якої грошей на «Євробачення» — кіт наплакав».

Нагадаємо, у творця «тупих американців» забрали частину мозку.

Як повідомляла Politeka, у Росії спалахнув скандал навколо Задорнова.

Також Politeka писала, що шанувальника «руського миру» Задорнова збиралися поховати не в Росії.