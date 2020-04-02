Ныне покойный сатирик Михаил Задорнов еще много лет назад предсказал вечное правление российского президента Владимира Путина и изменение Конституции

Пророческое выступление писателя появилось в блоге «Усы Пескова» в в Twitter, передает Politeka.

По его словам, Россию переименуют в страну имени Путина.

«Сокращенно – СтранеПу. В ней будут жить странепуты и странепушки. В связи с кризисом изменят Конституцию России, согласно которой теперь можно будет переизбирать президента на 99 лет без выборов, нажав кнопку «Повтор» по интернету. А русские будут продолжать веселиться, пить, гулять, придумывать новые тосты «ну, давайте за наше будущее, не чокаясь!»», – говорит он со сцены.

Задорнов и сам про себя говорил, что все его шутки сбываются. Ну и вот, собственно pic.twitter.com/0dCkv07WfA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 31, 2020

В комментариях подписчики отметили пророческий дар Задорнова, но не обошлось и без сарказма.

«Накаркал», «Как он чётко предсказал..... Будто знал)))», «В то время все думали, что он нормальный человек. Война с Украиной раскрыла очень много "масок"», «Обалдеть! Тогда было смешно! Сейчас что-то не очень!», «Уже вообще не смешно даже», «Ниче себе, вангует», «Ванга рядом не стояла...», – пишут под публикацией.

Как известно, Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет от рака мозга 10 ноября 2017 года. При жизни он прославился тем, что в своих миниатюрах высмеивал Запад, а его слова о «тупых американцах» стали мэмом.

После начала военных действий на Донбассе, Задорнов неоднократно оскорбительно высказывался об Украине и Майдане. Юморист назвал украинцев, которые вышли бороться с режимом Януковича, «еврохохлами», а в отношении украинских вещей заявил, что ими невозможно пользоваться.

Среди прочих громких высказываний об Украине можно отметить следующие:

«Украина войдет в историю как народ, который решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже».

«Кстати, Майдан разбежался или у олигархов еще хватает денег его содержать?»

«Украинская власть подворовывает гранты, транши, а так как она еще и не занимается экономикой в силу своей бездарности, им нужна Россия для того, чтобы оправдывать свою бездарность», «Джамала наплакала «Евровидение» для страны, у которой денег на «Евровидение» — кот наплакал».

Напомним, у создателя «тупых американцев» забрали часть мозга.

Как сообщала Politeka, в России вспыхнул скандал вокруг Задорнова.

Также Politeka писала, что поклонника «русского мира» Задорнова собирались хоронить не в России.