Колишній народний депутат Ігор Марков закликав РФ вторгнутися в Україну



Скандальну заяву він зробив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Колишній депутат упевнений, що на території України проживає 20-25 мільйонів російських людей, яких потрібно врятувати.

"Хлопці, якщо ми їх залишимо і кинемо там, ці втрати будуть сумірні з втратами у Великій вітчизняній війні. Зрозуміло, їх ніхто не вб'є, але росіянами вони перестануть бути. Тому що, по-перше, будуть вважати, що ми їх зрадили, і правильно рахувати, а по-друге, їх просто перекують через якийсь час", заявив він.



Раніше ми повідомляли, що скандальна російська співачка Юлія Чичеріна заявила, що Донбас повернеться до складу України, коли сама Україна повернеться до складу Росії.

Крім того, вона звинуватила Україну у "грубій поведінці до жителів Донецької і Луганської областей, а РФ, у свою чергу, нібито може "врятувати".

Вона вважає, що нібито тільки так можна захистити росіян, яких вбивають на Донбасі.

Подібні заяви робив і затятий прихильник путінського режиму і прихильник ідеї «руського світу» Сергій Кургінян.

За його словами, визнання Донецька і Луганська - лише частина масштабної мети Кремля, адже у РФ є більш масштабні плани для України.

Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.

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