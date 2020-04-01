Колишній народний депутат Ігор Марков закликав РФ вторгнутися в Україну
Скандальну заяву він зробив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим".
Колишній депутат упевнений, що на території України проживає 20-25 мільйонів російських людей, яких потрібно врятувати.
"Хлопці, якщо ми їх залишимо і кинемо там, ці втрати будуть сумірні з втратами у Великій вітчизняній війні. Зрозуміло, їх ніхто не вб'є, але росіянами вони перестануть бути. Тому що, по-перше, будуть вважати, що ми їх зрадили, і правильно рахувати, а по-друге, їх просто перекують через якийсь час", заявив він.
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Раніше ми повідомляли, що скандальна російська співачка Юлія Чичеріна заявила, що Донбас повернеться до складу України, коли сама Україна повернеться до складу Росії.
Крім того, вона звинуватила Україну у "грубій поведінці до жителів Донецької і Луганської областей, а РФ, у свою чергу, нібито може "врятувати".
Вона вважає, що нібито тільки так можна захистити росіян, яких вбивають на Донбасі.
Подібні заяви робив і затятий прихильник путінського режиму і прихильник ідеї «руського світу» Сергій Кургінян.
За його словами, визнання Донецька і Луганська - лише частина масштабної мети Кремля, адже у РФ є більш масштабні плани для України.
Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.
Як повідомляла Politeka, батько "русского мира" в приступі істерики накинувся на українців.
Також Politeka писала, що батько "російського світу" публічно пригрозив українцям, скандальну заяву.