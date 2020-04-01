Бывший народный депутат Игорь Марков призвал РФ вторгнуться в Украину



Скандальное заявление он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Бывший депутат уверен, что на территории Украины проживает 20-25 миллионов русских людей, которых нужно спасти.

"Ребята, если мы их оставим и бросим там, эти потери будут соизмеримы с потерями в Великой отечественной войне. Понятно, их никто не убьет, но русскими они быть перестанут. Потому что, во-первых, будут считать, что мы их предали, и правильно будут считать, а во-вторых, их просто перекуют через какое-то время", — заявил он.



Ранее мы сообщали, что скандальная российская певица Юлия Чичерина заявила, что Донбасс вернется в состав Украины, когда сама Украина вернется в состав России.

Кроме того, она обвинила Украину в "грубом поведении к жителям Донецкой и Луганской областей, а РФ, в свою очередь, якобы может их "спасти".

Она считает, что якобы только так можно защитить русских, которых убивают на Донбассе.

Подобные заявления делал и ярый сторонник путинского режима и приверженец идеи «русского мира» Сергей Кургинян.

По его словам, признание Донецка и Луганска - лишь часть масштабной цели Кремля, ведь у РФ есть более масштабные планы для Украины.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.