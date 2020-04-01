Продюсер упевнений, що нічим хорошим це не закінчиться

Примирення з Росією може обернутися для України перетворенням на "Малоросію"

Таку думку висловив продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю "Обозревателю".

Він упевнений, що світ може наступити тільки в тому випадку, коли Україна погодиться стати округом РФ.

"З Росією не можна йти на потепління ніяк. За останні місяці пропали наші заяви про війну, про Крим, жуємо там через слово. Це неправильно, тому що Європа забуде", – заявив Кондратюк.

На його думку, Київ повинен розірвати всі відносини з Москвою, в тому числі і дипломатичні.

"Зараз відбувається їх бажання домовитися з Росією. Так і хочеться сказати – як діти. Ви хочете домовитися, щоб вони забрали не тільки Крим і Донбас, ви про щось хочете домовитися? Або ж Зеленський зрозуміє, що з Росією миритися не можна, інакше станемо "малоросією" і округом Росії. Поки що здається, він досі до кінця не зрозумів, з яким підступним ворогом має справу", - вважає продюсер.

Всупереч всьому, він упевнений, що агресор буде покараний, а Україну чекає розквіт.

Також він упевнений, що Україна своїми спробами за будь-яку ціну налагодити відносини з РФ і закінчити війну на Донбасі, ставить під удар країну, адже Кремль буде ставити свої умови.

Раніше Кондратюк порівняв гастролі українських виконавців з Росії з ситуацією, коли бандити пограбували чийсь будинок, а після цього потерпілі заспівають їм пісню "на прощання", щоб розчулити і розважити.

"А хочете, я вам пісню заспіваю? У мене гарний голос!". Уявили? Ось такі українські "дочки" та їх братики зараз гастролюють в РФ", – пояснив Кондратюк.

Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.

Як писала Politeka, Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався.

Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.