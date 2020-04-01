Примирение с Россией может обернуться для Украины превращением в "Малороссию"

Такое мнение высказал продюсер Игорь Кондратюк в интервью "Обозревателю".

Он уверен, что мир может наступить только в том случае, когда Украина согласится стать округом РФ.

"С Россией нельзя идти на потепление никак. За последние месяцы пропали наши заявления о войне, о Крыме, жуем там через слово. Это неправильно, потому что Европа забудет", – заявил Кондратюк.

По его мнению, Киев должен разорвать все отношения с Москвой, в том числе и дипломатические.

"Сейчас происходит их желание договориться с Россией. Так и хочется сказать – как дети. Вы хотите договориться, чтобы они забрали не только Крым и Донбасс, вы о чем-то хотите договориться? Или же Зеленский поймет, что с Россией мириться нельзя, иначе станем "малороссией" и округом России. Пока кажется, он до сих пор до конца не понял, с каким коварным врагом имеет дело", - считает продюсер.

Вопреки всему, он уверен, что агрессор будет наказан, а Украину ждет процветание.

Также он уверен, что Украина своими попытками любой ценой наладить отношения с РФ и закончить войну на Донбассе, ставит под удар страну, ведь Кремль будет ставить свои условия.

Ранее Кондратюк сравнил гастроли украинских исполнителей по России с ситуацией, когда бандиты ограбили чей-то дом, а после этого пострадавшие споют им песню "на прощание", чтобы умилить и развлечь.

"А хотите, я вам песню спою? У меня хороший голос!". Представили? Вот такие украинские "дочки" и их братцы сейчас гастролируют в РФ", – объяснил Кондратюк.

Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.

Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.

Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.