Під час голосування Верховної Ради за нових міністрів відбулася безпрецедентна ситуація

Як повідомляє Politeka.net політолог Володимир Фесенко прокоментував для Politeka on-line нові призначення на посаду міністра фінансів і глави МОЗ. Крім того, він розповів, як проходило голосування за нових міністрів (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами Фесенка, наступників Іллі Ємця та Ігоря Уманського вибрали лише після другого голосування, адже багато з "слуг народу" не були згодні з тими кандидатурами, які пропонували.

"Повинні були висунути три кандидатури, але сталася безпрецедентна ситуація перед голосуванням, просто велике потрясіння. Але раптом по міністру енергетики зняли одну з кандидатур. Це було зроблено за указом президента Зеленського, адже він розумів, що просто не вистачить голосів. З першої спроби не вийшло і з новим міністром фінансів і главою МОЗ, адже дуже багато було незгодних у "слуги народу", стався справжній розкол", - розповів експерт.

Також він зазначив, що після другого голосування кількість незадоволених серед депутатів від фракції "Слуга народу" різко знизилося. Так, наприклад, за Сергія Марченко, призначеного міністром фінансів замість Ігоря Уманського, з 20 незадоволених депутатів від "Слуги народу" залишилося лише три.

"Що ж стосується Степанова, якого призначили головою МОЗ, то тут все було складніше. Хтось бачить в ньому зв'язок з Порошенком, хтось бачить у ньому зв'язок з Коломойським. Тут його підтримала в основному опозиція, у той час, як Марченко підтримала партія "Голос"", - зазначив політолог.

Він додав, що величезною помилкою є те, що в умовах карантину та епідемії в Україні почали міняти міністрів.

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