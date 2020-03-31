Во время голосования Верховной Рады за новых министров произошла беспрецедентная ситуация

Как сообщает Politeka.net, политолог Владимир Фесенко прокомментировал для Politeka on-line новые назначения на должность министра финансов и главы МОЗ. Кроме того, он расказал, как проходило голосование за новых министров (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам Фесенко, преемников Ильи Емца и Игоря Уманского выбрали лишь после второго голосования, ведь многие "слуги народа" не были согласны с теми кандидатурами, которые предлагали.

"Должны были выдвинуть три кандидатуры, но произошла беспрецедентная ситуация перед голосованием, просто большое потрясение. Но вдруг по министру энергетики сняли одну из кандидатур. Это было сделано по указу президента Зеленского, ведь он понимал, что голосов просто не хватит. С первой попытки не вышло и с новым министром финансов и главой МОЗ, ведь очень много было несогласных в "слуге народа", произошел настоящий раскол", - рассказал эксперт.

Также он отметил, что после второго голосования колличество недовольных среди депутатов от фракции "Слуга народа" резко снизилось. Так, например, за Сергея Марченко, назначенного министром финансов вместо Игоря Уманского, из 20 недовольных депутатов от "Слуги народа" осталось лишь три.

"Что же касается Степанова, которого назначили главой МОЗ, то здесь все было сложнее. Кто-то видит в нем связь с Порошенко, кто-то видит в нем связь с Коломойским. Здесь его поддержала в основном опозиция, в то время, как Марченко поддержала партия "Голос"", - отметил политолог.

Он добавил, что огромной ошибкой является, то, что в условиях карантина и эпидемии в Украине начали менять министров.

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