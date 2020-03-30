Президенту Володимиру Зеленському пора визнати свою помилку
Як передає Politeka.net, таку думку у себе на сторінці в Facebook журналіст і політолог Юрій Романенко.
Пе його словами, прикольно було спостерігати за голосуванням, коли відправляли Уманського і Ємця у відставку, а потім провалили призначення міністрів і бюджету.
А причиною такого провального голосування, на думку політолога, стала комунікація, яка спочатку була слабкою позицією Зеленського.
"Спочатку з комунікацією з суспільством, а тепер з елітами. Богдан розумів як система працює і при всій одіозності, знав де треба підмазати, де натиснути. А Єрмак не зміг організувати комунікацію. Фактично монобільшості немає. Управління Радою немає", - упевнений політолог.
Також він відзначив, що Володимиру Зеленському пора вже записувати головний ролик.
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"Зеленський може записувати нові ролики. Ну і напевно пора вже думати про головне ролику, які буде починатися так: "Дорогі українці, я не впорався", - уклав він.
Нагадаємо, в понеділок, 30 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради було прийнято рішення про звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.
Водночас, Рада провалила призначення Максима Степанова на пост глави МОЗ, а Сергія Марченко - на посаду голови Мінфіну.
Нагадаємо, відставка глави МОЗ Ємця, в Офісі Зеленського гримить скандал: що сталося насправді.
Як повідомляла Politeka, глава Моз написав Зеленському таємне повідомлення, спливла листування.
Також Politeka писала, Чому Уманському та Ємцю загрожує відставка