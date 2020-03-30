Президенту Владимиру Зеленскому пора признать свою ошибку



Как передает Politeka.net, такое мнение у себя на страничке в Facebook журналист и политолог Юрий Романенко.

Пе его словам, прикольно было наблюдать за голосованием, когда отправляли Уманского и Емца в отставку, а потом провалили назначение министров и бюджета.



А причиной такого провального голосования, по мнению политолога, стала коммуникация, которая изначально была слабой позицией Зеленского.

"Сначала с коммуникация с обществом, а теперь с элитами. Богдан понимал как система работает и при всей одиозности, знал где нужно подмазать, где поднажать. А Ермак не смог организовать коммуникацию. Фактически монобольшинства нет. Управления Радой нет," - уверен политолог.

Также он отметил, что Владимиру Зеленскому пора уже записывать главный ролик.

"Зеленский может записывать новые ролики. Ну и наверное пора уже думать о главном ролике, которые будет начинаться так: "Дорогі українці, я не впорався", - заключил он.



Напомним, в понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады было принято решение об увольнении министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

В то же время, Рада провалила назначение Максима Степанова на пост главы Минздрава, а Сергея Марченко - на пост главы Минфина.

Напомним, отставка главы МОЗ Емца, в Офисе Зеленского гремит скандал: что произошло на самом деле.

Как сообщала Politeka, глава Минздрава написал Зеленскому тайное сообщение, всплыла переписка.

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