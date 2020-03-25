Як завжди, у всьому винні американці

Поширення в Китаї коронавіруса COVID 19 є провокацією США



Таку думку висловив одіозний політик Володимир Жириновським російськими ЗМІ.

За його словами коронавірус є не новим видом грипу, а "провокацією США".

«Вже по всіх континентах крокує (коронавірус - ред.), по всьому. Що, дійсно новий тип грипу або провокація кого? США. Економіка. І американці бояться, що їм не вдасться обігнати Китай або хоча б нарівні бути», — заявив він.

Також Жириновський упевнений, що це не перший випадок. За його словами спалах пташиного грипу була зроблена спеціально тими, "кому не сподобалася британська яловичина".

«Напевно замішані американські фармацевтичні фірми, вони заробляють. Головна мета — вдарити по економіці Китаю, підірвати економічну міць, оскільки американці втомилися від протистояння з Китаєм. Друга мета — випробування збудників з тим, щоб можна було в перспективі це використовувати і у військових цілях», - заявив політик.

А ось пандемія коронавірусу закінчиться протягом місяця, впевнений лідер ЛДПР.

Варто відзначити, що раніше одіозний голова партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував розглянути страту як покарання за поширення недостовірної інформації про коронавірус.





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