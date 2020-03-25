Распространение в Китае коронавируса COVID 19 является провокацией США

Такое мнение выразил одиозный политик Владимир Жириновским российским СМИ.

По его, словам коронавирус является не новым видом гриппа, а "провокацией США".

«Уже по всем континентам шагает (коронавирус - ред.), по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», — заявил он.‬

Также Жириновский уверен, что это не первый случай.  По его словам вспышка птичьего гриппа была сделана специально теми, "кому не понравилась британская говядина".

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Владимир Жириновский

«Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях», - заявил политик.

А вот пандемия коронавируса закончится в течение месяца, уверен лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский

Стоить отметить, что ранее одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский предложил рассмотреть смертную казнь в качестве наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.