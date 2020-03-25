Как всегда, во всем виноваты американцы

Распространение в Китае коронавируса COVID 19 является провокацией США



Такое мнение выразил одиозный политик Владимир Жириновским российским СМИ.

По его, словам коронавирус является не новым видом гриппа, а "провокацией США".

«Уже по всем континентам шагает (коронавирус - ред.), по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», — заявил он.‬

Также Жириновский уверен, что это не первый случай. По его словам вспышка птичьего гриппа была сделана специально теми, "кому не понравилась британская говядина".

«Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях», - заявил политик.

А вот пандемия коронавируса закончится в течение месяца, уверен лидер ЛДПР.

Стоить отметить, что ранее одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский предложил рассмотреть смертную казнь в качестве наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.





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