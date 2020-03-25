Распространение в Китае коронавируса COVID 19 является провокацией США
Такое мнение выразил одиозный политик Владимир Жириновским российским СМИ.
По его, словам коронавирус является не новым видом гриппа, а "провокацией США".
«Уже по всем континентам шагает (коронавирус - ред.), по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», — заявил он.
Также Жириновский уверен, что это не первый случай. По его словам вспышка птичьего гриппа была сделана специально теми, "кому не понравилась британская говядина".
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«Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях», - заявил политик.
А вот пандемия коронавируса закончится в течение месяца, уверен лидер ЛДПР.
Стоить отметить, что ранее одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский предложил рассмотреть смертную казнь в качестве наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
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