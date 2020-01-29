Якщо б не ядерна зброя, яку зараз має Російська Федерація, то путінська армія зовсім здала свої позиції

Таку заяву зробив профіцер ВМС США у відставці Гаррі Табах у виданні Обозреватель. Він також зазначив, що російські війська не змогли триматися і трьох годин, поки у них не з'явилася ядерна зброя.

Експерт також прокоментував статтю китайських ЗМІ про те, що в разі збройного конфлікту з Заходом Російська Федерація зазнає колосальної поразки всього за три години.

До всього іншого, Табах порівняв міць російської і китайської армії, вказавши на перевагу останньої.

"Китайська армія, звичайно, набагато потужніше, набагато більш організована, дисциплінована і оснащена сучасною зброєю. Найсильніша ланка китайської армії – сучасні технології, ракети, точкова зброя. Це саме те, чого не вистачає Росії", – зазначив він у розмові з журналістами.

Він також не передбачає ніякого прямого конфлікту цих країн один з одним, адже Китай належить до тих країн, на які нападають, а потім самі перетворюються в частину Китаю. До всього іншого, території РФ до Уралу практично належить Китаю: китайці там живуть, будують будинки, працюють і народжують дітей.

Також раніше повідомлялося, що поки російський президент Володимир Путін облизується на нові території, в Росії під боком наливається кров'ю монстр, здатний без особливих труднощів повторити в РФ донбаський сценарій.

В Кремлі про цю загрозу знають, але вперто мовчать, розповів відомий російський журналіст Костянтин Еггерт.

За його словами, зі сходу на Росію поглядає країна з п'ятитисячолітню історією, де панує жорстока диктатура, очолювана незмінним лідером. І, як і в Росії, у неї теж є "Китайська мрія", до болю схожа на путінське "вставання з колін".