Если бы не ядерное оружие, которое сейчас имеет Российская Федерация, то путинская армия совсем здала свои позиции

Такое заявление сделал офицер ВМС США в отставке Гарри Табах в издании Обозреватель. Он также отметил, что российские войска не смогли держаться и трех часов, пока у них не появилось ядерное оружие.

Эксперт также прокомментировал статью китайских СМИ о том, что в случае вооруженного конфликта с Западом Российская Федерация потерпит колоссальное поражение всего за три часа.

Ко всему прочему, Табах сравнил мощь российской и китайской армии, указав на преимущество последней.

"Китайская армия, конечно, намного мощнее, намного более организована, дисциплинирована и оснащена современным оружием. Самое сильное звено китайской армии – современные технологии, ракеты, точечное оружие. Это именно то, чего не хватает России", – отметил он в разговоре с журналистами.

Он также не предвидит никакого прямого конфликта этих стран друг с другом, ведь Китай относится к тем странам на которые нападают, а потом сами превращаются в часть Китая. Ко всему прочему, территории РФ до Урала практически принадлежит Китаю: китайцы там живут, строят дома, работают и рожают детей.

Также ранее сообщалось, что пока российский президент Владимир Путин облизывается на новые территории, у России под боком наливается кровью монстр, способный без особого труда повторить в РФ донбасский сценарий.

В Кремле об этой угрозе знают, но упорно молчат, рассказал известный российский журналист Константин Эггерт.

По его словам, с востока на Россию посматривает страна с пятитысячелетней историей, где господствует жестокая диктатура, возглавляемая несменяемым лидером. И, как и у России, у нее тоже есть "Китайская мечта", до боли похожая на путинское "вставание с колен".

Напомним, Путин решил отгородиться от Украины «железным занавесом».

Как сообщала Politeka, испуганного Путина застали в туалете за неприличным занятием.

Также Politeka писала, что в Европе приструнили завравшегося Путина.



