Український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський прокоментував ситуацію, що склалася з тест-системами, необхідними для діагностики небезпечного китайського вірусу

Як передає Politeka.net, Пальчевський записав відео, яким поділився у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз). За його словами, в Україні на сьогодні досі немає систем для визначення коронавіруса. У цей час "уханьску загрозу" зафіксували вже в 16 країнах. "Чого ми чекаємо?", - задається питанням Пальчевський.

"У нас як завжди вакцини немає, систем для визначення вірусу немає, ми, бачте, відправляємо за кордон. Деякі люди прийняли рішення, і я в тому числі, перевезти через кордон тест-системи для того, щоб нехай і нелегально, зате ефективно можна було б зробити аналізи. Наприклад, англійці всіх, хто прибуває з Китаю, направляють на двотижневий карантин ... а у нас один з китайських туристів, хворих на автобусі разом з українцями з Варшави приїхав в Україну. Його зняли, він зараз в боксі. Так всіх інших, на жаль, теж треба б під карантин... Жарти жартами а дехто починає бити на сполох, а у нас як завжди міряють температуру одним термометром на 150 китайців", - висловив свою думку Пальчевський.

Вирус уже в 16 странах... ждем??? Вирус уже в 16 странах... ждем??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 29. Januar 2020

За його словами, вартість набору тест-системи приблизно 1,5 тис. євро.

"Зі слів співробітників Центру громадського здоров’я, вони повинні отримати 4 набори! Скільки можна виконати досліджень з набору, вони не знають. Офіційно ми не зможемо їх проводити. Наша лабораторія має дозвіл працювати з 3 і 4 групою патогенності. А цей вірус належить до 1-2. Роблять Шаріте (інститут Коха), але ще немає ціни! Мазок з носа і носоглотки! Чекаємо і вводимо в прайс-лист".

Раніше ми повідомляли, станом на 29 січня, ситуація з коронавірусом в світі виглядає наступним чином: заражені 4593 людини (з них у Китаї 4537); майже 60 тисяч осіб перебувають на обстеженні, 103 вдалося вилікувати; 132 людини померли.

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