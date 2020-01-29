Украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию, сложившуюуся с тест-системами, необходимыми для диагностики опасного китайского вируса

Как передает Politeka.net, Пальчевский записал видео, которым поделился у себя на странице в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). По его словам, в Украине на сегодня до сих пор нет систем для опеределения коронавируса. В это время "уханьскую напасть" зафиксировали уже в 16 странах. "Чего мы ждем?", - задается вопросом Пальчевский.

"У нас как всегда вакцины нет, систем для определения вируса нет, мы, видите ли, отсылаем за границу. Некоторые люди приняли решение, и я в том числе, перевезти через границу тест-системы для того, чтобы пусть и нелегально, зато эффективно можно было бы сделать анализы. К примеру, англичане всех, кто прибывает из Китая, направляют на двухнедельный карантин ... а у нас один из китайских туристов, заболевших, на автобусе вместе с украинцами из Варшавы приехал в Украину. Его сняли, он сейчас в боксе. Так всех остальных, к сожалению, тоже надо бы под карантин... Шутки шутками а кое-кто начинает бить на "сполох", а у нас как всегда меряют температуру одним термометром на 150 китайцев", - выразил свое мнение Пальчевский.

Вирус уже в 16 странах... ждем??? Вирус уже в 16 странах... ждем??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 29. Januar 2020

По его словам, стоимость набора тест-системы приблизительно 1,5 тыс.евро.

"Со слов сотрудников Центра громадського здоров’я, они должны получить 4 набора! Сколько можно выполнить исследований с набора, они не знают. Официально мы не сможем их проводить. Наша лаборатория имеет разрешение работать с 3 и 4 группой патогенности. А данный вирус относится к 1-2. Делают Шарите (институт Коха), но ещё нет цены! Мазок с носа и носоглотки! Ждём и вводим в прайс-лист".

Ранее мы сообщали, по состоянию на 29 января, ситуация с коронавирусом в мире выглядит следующим образом: заражены 4593 человека (из них в Китае 4537); почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить; 132 человека умерли.

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