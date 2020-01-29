Люди настільки залякані, що навіть бояться заговорити на важливі теми

Російські окупанти створили в анексованому Криму таке, що навіть страшно вийти на вулицю

Виявилося, що ФСБ в будь-який момент можуть навіть за лайк або публікації в мережі, яка їм не сподобалася, викликати кримчанина на розмову.

Про це розповів лідер кримсько-татарського національного руху народний депутат України Мустафа Джемілєв журналістам видання Апостроф.

Він розповів, що його дружина зараз перебуває в анексованому Криму і постійно розповідає, як там зараз.

"Тиша, як на кладовищі. Ті, хто міг говорити і висловлювати свою точку зору, чи були викрадені і вбиті, або сидять у в'язницях. Тих, хто мовчить – не чіпають. Колаборанти поховалися по домівках, щоб на людях не показуватися", - розповів Мустафа Джемілєв, відкриваючи правду про те, що зараз твориться на окупованій території.

За його словами, люди настільки залякані, що навіть бояться заговорити на важливі теми, всі їх розмови звелися лише до побутових питань. А російські спецслужби тим часом стежать за інтернетом і викликають людей за "неугодні" лайки і репости.

Крім того, він додав, що президент РФ робить все можливе, щоб ігнорувати тему Криму. Він навіть не став згадувати про нього в посланні до Федеральних зборів, а після проігнорував на підсумковій прес-конференції.

Джемілєв також зауважив, що на зустрічі в Нормандському форматі президент України нагадав про Крим, але, коли Путін це почув, то демонстративно став робити вигляд, що нічого не розчув.

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