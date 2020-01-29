Перший президент України Леонід Кравчук з'явився в ефірі російської телепередачі, де вивів з себе пропагандистів Кремля

Екс-президент України Леонід Кравчук не рідко з'являється в ефірах російських передач. Днями він став гостем пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку вже багато років ведуть затяті українофоби Ольга Скабеева та Євген Попов.

Кравчук заявив, що перед тим, як почалася Друга світова, Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрілися у Львові. Ця заява викликала гнів у російських пропагандистів і експертів.

Зокрема Леонід Кравчук прокоментував заяви прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про те, що Володимир Зеленський нібито занурюється в "ідеї націоналізму".

"Зеленський говорить про те, що Друга світова війна почалася після агресії німецько-фашистської Німеччини на Польщу, була спровокована тим, що між Радянським Союзом і Німеччиною був укладений союз. А Гітлер та Сталін зустрілися у Львові. Це ж документ, це не є секретом. Вони хотіли домовитися з цього питання", - заявив Кравчук.

Ці слова викликали істерику у гостей студії, наприклад перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар назвав поведінку Кравчука "недостойним".

До всього іншого, він звинуватив його в переписуванні та фальсифікації історії.

Скандальна топ-пропагандистка Кремля також не залишилася осторонь і вибухнула в бік Кравчука єхидними заявами. Вона заявила, що в Україні тепер точно перепишуть книги з історії, описавши ці події так, як розповідає Кравчук.

"В Україні така міфологія дика, що навіть мудрий Кравчук купився", написала Скабеева на своєму каналі в Телеграм.

Нагадаємо, що пропагандистка Скабеєва залякала українців каральними заходами.

Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист несподівано накинувся на бойовиків "ДНР".

Також Politeka писала, пропагандист Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.