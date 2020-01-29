Первый президент Украины Леонид Кравчук появился в эфире российской телепередачи, где вывел из себя пропагандистов Кремля

Экс-президент Украины Леонид Кравчук не редко появляется в эфирах российских передач. На днях он стал гостем пропагандистской телепередачи "60 минут", которую уже многие годы ведут ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Кравчук заявил, что перед тем, как началась Вторая мировая, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встретились во Львове. Это заявление вызвало гнев у российских пропагандистов и экспертов.

В частности Леонид Кравчук прокомментировал заявления прессекретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Владимир Зеленский якобы погружается в "идеи национализма".

"Зеленский говорит о том, что Вторая мировая война началась после агрессии немецко-фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и Германией был заключен союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они хотели договориться по этому вопросу", - заявил Кравчук.

Эти слова вызвали истерику у гостей студии, например первый заместитель председателя комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров назвал поведение Кравчука "недостойным".

Ко всему прочему, он обвинил его в переписывании и фальсификации истории.

Скандальная топ-пропагандистка Кремля также не осталась в стороне и разразилась в сторону Кравчука ехидными заявлениями. Она заявила, что в Украине теперь точно перепишут книги по истории, описав эти события так, как рассказывает Кравчук.

"В Украине такая мифология дикая, что даже мудрый Кравчук купился", написала Скабеева на своем канале в Телеграм.

Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

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