Санкції США, що як мінімум пригальмували будівництво «Північного потоку-2», боляче вдарили по самолюбству Росії

У «Газпромі» вже заявили, що добудують газопровід власними силами, однак це – видавання бажаного за дійсне, пише блогер Кирило Сазонов.

Заступник очільника «Газпрому» Олена Бурмістрова заявила, що газопровід побудований на 94%. Правда, вона змовчала про те, що субпідрядниками виступали компанії з Європи з величезним досвідом і технологічними ресурсами для прокладки труб по дну моря. Їх і так не багато, а після американських санкцій вони, від гріха подалі, відмовляються працювати з російським газовим гігантом.

Що ж стосується потужностей РФ, то в неї є лише один-єдиний корабель для виконання подібних завдань, який перебуває на Далекому Сході. Хоча який насправді стан флоту Росії, всі добре засвоїли на прикладі авіаносця «Адмірал Кузнєцов», який задимів все соцмережі кадрами пожежі наприкінці грудня.

У цій ситуації, вважає Сазонов, росіянам залишається тільки демонстративно шкодувати про політичну складову питання. Та ж Бурмістрова заявила, що півстоліття тому, коли будувалися газопроводи в Європу, ніхто і подумати не міг, що вони «можуть бути розірвані політичними протиріччями».

«Ось як заспівали, просто оцініть склад!.. А треба було думати. Розумію, для керівництва РФ і його прихильників заняття незвичне, думати важко, нудно, болить голова, але це необхідно. Спробуйте. Коли в 2014 році росіяни під радісні крики «Кримнаш» окупували Крим і влаштували війну на Донбасі - просто могли подумати про «політичні суперечності?» Про наслідки? Адже читають же в РФ Ільфа і Петрова, пам'ятають героя Паніковського і повинні розуміти, що порушників конвенції завжди б'ють...», – резюмував блогер.

Раніше ми розповідали про те, що Путін, відкриваючи з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом «Турецький потік», обдурив сам себе, адже Туреччина – це далеко не поступлива Україна. Для РФ це –завідомо збитковий проект, і з його допомогою Росія домоглася тільки того, що поміняла транзитера.

Нагадаємо, Ердоган змовився з Путіним і вдарив по Україні.

Як повідомляла Politeka, США зіпсували плани Путіна, нові санкції зобразили яскравою карикатурою.